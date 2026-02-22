Selección chilena de básquetbol sufre sensible baja para enfrentar a Colombia y Venezuela en la clasificatoria al Mundial 2027 / Eurasia Sport Images

La selección chilena de básquetbol se prepara para una fecha doble decisiva en torno a las aspiraciones de clasificar al Mundial de la especialidad en 2027.

La Roja cestera recibirá en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia a Colombia y Venezuela, rivales directos en torno a la posibilidad de avanzar a la ronda final de la ruta eliminatoria, considerando las esperables dos derrotas con Brasil en las primeras fechas.

Sin embargo, el elenco que dirige Juan Manuel Córdova sufrió una sensible baja en las últimas horas.

Se trata de una de las figuras de Chile, Nicolás Carvacho, quien se lesionó en el partido de su club, el Elitzur Maccabi Netanya de Israel, ante Hapoel Haemek.

El equipo informó que, tras realizarle una resonancia magnética, se confirmó una fractura en la pierna, cuestión que lo dejará fuera de los parquets por un tiempo aún no determinado.

Con esto, Nicolás Carvacho se suma a la deserción de Manny Suárez respecto al plantel que jugará contra Colombia el viernes 27 de febrero y ante Venezuela el lunes 2 de marzo.