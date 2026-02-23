VIDEOS. Fue goleado, pero se llevó un recuerdo: el curioso cruce entre Maximiliano Falcón y Son Heung-Min en la MLS
El exdefensor de Colo Colo le pidió la camiseta al delantero surcoreano en pleno partido.
Maximiliano Falcón sigue con su carrera en Inter Miami junto a Lionel Messi, luego de su salida de Colo Colo, y este fin de semana dejó una particular imagen en la MLS.
El defensor uruguayo fue titular en el duelo que su equipo perdió 3-0 contra Los Angeles FC, situación que no le impidió pedirle la camiseta a Son Heung-min, figura de su rival.
En medio de una pausa durante el juego, “Peluca” no dudó en acercarse al delantero surcoreano y pedirle su polera, algo que tomó por sorpresa al ex Tottenham, quien igualmente aceptó.
Una vez terminado el encuentro, ambos futbolistas se encontraron en los pasillos del Estadio Memorial Coliseum, donde Son cumplió con su promesa y le entregó su camiseta.
