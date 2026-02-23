Maximiliano Falcón sigue con su carrera en Inter Miami junto a Lionel Messi, luego de su salida de Colo Colo, y este fin de semana dejó una particular imagen en la MLS.

El defensor uruguayo fue titular en el duelo que su equipo perdió 3-0 contra Los Angeles FC, situación que no le impidió pedirle la camiseta a Son Heung-min, figura de su rival.

En medio de una pausa durante el juego, “Peluca” no dudó en acercarse al delantero surcoreano y pedirle su polera, algo que tomó por sorpresa al ex Tottenham, quien igualmente aceptó.

Falcón had to lock in that postgame jersey swap with Sonny early 😅



🎥: @MLS pic.twitter.com/aEQfGmfFKA — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 22, 2026

Una vez terminado el encuentro, ambos futbolistas se encontraron en los pasillos del Estadio Memorial Coliseum, donde Son cumplió con su promesa y le entregó su camiseta.