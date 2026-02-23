;

VIDEOS. Fue goleado, pero se llevó un recuerdo: el curioso cruce entre Maximiliano Falcón y Son Heung-Min en la MLS

El exdefensor de Colo Colo le pidió la camiseta al delantero surcoreano en pleno partido.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Luiza Moraes

Maximiliano Falcón sigue con su carrera en Inter Miami junto a Lionel Messi, luego de su salida de Colo Colo, y este fin de semana dejó una particular imagen en la MLS.

El defensor uruguayo fue titular en el duelo que su equipo perdió 3-0 contra Los Angeles FC, situación que no le impidió pedirle la camiseta a Son Heung-min, figura de su rival.

Revisa también:

ADN

En medio de una pausa durante el juego, “Peluca” no dudó en acercarse al delantero surcoreano y pedirle su polera, algo que tomó por sorpresa al ex Tottenham, quien igualmente aceptó.

Una vez terminado el encuentro, ambos futbolistas se encontraron en los pasillos del Estadio Memorial Coliseum, donde Son cumplió con su promesa y le entregó su camiseta.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad