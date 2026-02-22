Tiene 16 años e hizo su debut profesional en el fútbol chileno con un aporte clave: “Entré a la cancha cómodo, no confiado” / Instagram @futboludec

Universidad de Concepción rescató un empate en su visita a La Portada para terminar sellando el 1-1 ante Deportes La Serena por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El partido podría pasar a marcar un hito en el fútbol chileno a largo plazo, considerando que se produjo el debut profesional de dos jugadores en el “Campanil”.

Se trata de Francisco Herrera, que disputó los últimos 14 minutos, y Esteban Páez, este último titular y clave para el empate de los penquistas.

Todo pues al minuto 39, el defensor de apenas 16 años anticipó un tiro libre, provocando el autogol de Felipe Chamorro y que derivó en el 1-1 final.

“Feliz porque el profe (Juan Cruz Real), el cuerpo técnico y los compañeros me dieron la oportunidad. Me hicieron sentir bastante cómodo, me dieron la confianza y entré a la cancha cómodo, no confiado, pero feliz, porque era mi debut y lo pude hacer bien”, explicó Esteban Páez tras el partido, el cual no pudo terminar por una molestia física que arrastró de la gira con La Roja Sub 17, donde es capitán.

“Mis compañeros, y sobre todo Osvaldo González, siempre me han estado apoyando y dando consejos. Estar con ellos es una experiencia muy linda, porque son jugadores de harto peso”, agregó el joven zaguero de la Universidad de Concepción.