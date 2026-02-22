;

AUDIO. “Están en todo su derecho de cantar lo que quieran. Ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos”

En conversación con ADN Deportes, Diego Sánchez se refirió a los cánticos que sufrió en su contra por parte de los hinchas de la Universidad Católica.

Coquimbo Unido sigue con su irregular campaña en la Liga de Primera 2026 y, por la cuarta jornada del torneo, cayó por 3-1 ante Universidad Católica en un polémico partido.

Uno de los que tuvo un duelo particular contra la hinchada cruzada fue Diego Sánchez, quien fue silbado y víctima de distintos cánticos durante todo el compromiso. Sobre esto habló con ADN Deportes en zona mixta.

Creo que perdonamos el primer tiempo. Si nos íbamos 3-1 al camarín era lo más normal; faltó empujarla nomás y, cuando se le perdona a un equipo grande, pasa esto. Después, con una expulsión que condiciona y hartas amarillas, todo se hace más difícil”, comenzó diciendo el arquero sobre el duelo.

Acerca de la polémica tarjeta roja que recibió Juan Cornejo por un codazo en una disputa aérea, señaló: “Para mí, Juan nunca mira al jugador; el movimiento que hace es lo más natural para saltar. Juan no es un mala leche y nunca fue con la intención de pegarle; de hecho, él ganó el balón”.

Al ser consultado por el trato de la hinchada de la UC, el “Mono” aseguró: “Me encanta, están en todo su derecho de cantar lo que quieran. Ya soy harto viejo en esto y sé que cuando se gana y cuando se pierde van a haber cánticos. Pero bueno, esto da vuelta; ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos. Cuando se causó el problema, siempre lo dije: no lo hice contra la barra, bailé con mis hijos”.

