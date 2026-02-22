Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el título del ATP 500 de Río de Janeiro / FOTOJUMP

El mal clima en Río de Janeiro obligó a los organizadores a reunir en este domingo las semifinales y la final del ATP 500.

En ese contexto, Alejandro Tabilo apuesta a cerrar con broche de oro una maratón tenística en la disputa de su primera definición de un campeonato a este nivel tras haberse impuesto con suficiencia al peruano Ignacio Buse.

El actual 68 del mundo, ya con pie firme en el top 50 por su gran campaña en Brasil, buscará aprovechar el desgaste acumulado por su rival, el argentino Tomás Martin Etcheverry, 51 del planeta.

A diferencia del chileno, que apenas tardó 71 minutos en despachar a Buse, el trasandino disputó el partido más largo en la historia del Río Open: en 3 horas y 57 minutos pudo imponerse al checo Vit Kopriva por parciales de 4/6, 7/6 y 7/6.

Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry se ven las caras en un historial que favorece al argentino por 2-1 y con un choque entre ambos hace una semana, con triunfo de Etcheverry en tres sets por los cuartos de final de Buenos Aires.

El partido se podrá seguir a través de la transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de Disney+.