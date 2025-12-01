;

Chile vuelve a darle pelea a Brasil en la clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027: “Estamos para grandes cosas”

El quinteto nacional perdió nuevamente con el campeón continental, pero saca cuentas positivas de cara a la próxima ventana FIBA.

La selección chilena de básquetbol fue hasta São Paulo para una misión imposible: ganarle a Brasil en su cancha.

Si bien la lógica se impuso y el monarca de la Americup logró vencer en su cancha, el quinteto nacional no le puso la tarea sencilla, tal como ocurrió en Valdivia.

Brasil comenzó de manera clara, al punto de irse al descanso por un expresivo 47-25 a favor. Sin embargo, La Roja cestera se las arregló para ganar el tercer cuarto y estrechar diferencias hasta el 78-62 final que mantiene a Chile colista en su grupo empezando la clasificatoria.

“Fueron dos tiempos distintos. Nuestro primer tiempo fue de muchas desconcentraciones, por momentos fuera del partido, y ellos nos castigaron. En el camarín hablamos de salir a hacer el plan de juego y luchar hasta el último segundo. Llegamos a estar a 10 puntos. Tuvimos un par de pelotas clave que quizá haya sido más apretado el juego, pero estoy orgulloso de cómo nos repusimos. Venimos a competir y jugar de igual a igual contra cualquiera”, recalcó, en diálogo con CDO, uno de los integrantes del equipo nacional, Barham Amor.

Felipe Haase fue la mejor mano chilena, con 15 puntos, los que se hicieron insuficientes ante los 18 de Alexey Borges y los 17 de Georginho de Paula.

Más allá de las previsibles derrotas, en el plantel nacional está el foco respecto de los choques en casa contra los rivales directos del grupo, Venezuela y Colombia.

“Quedan los partidos claves. No podemos perder de local. Eso es muy importante. Es un proceso. La selección está para grandes cosas. Se puede lograr este hito”, cerró Barham Amor.

