Chile oficializa su nómina para disputar el Premundial de Hockey Césped en Santiago
Serán 20 las jugadoras que defenderán a las Diablas en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.
Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, afinan detalles respecto a su participación en el Premundial que se disputará en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, que arranca el domingo 1 de marzo.
El elenco nacional está el Grupo A del torneo junto a Australia (7°), Francia (17°) y Suiza (38°). En el Grupo B competirán Japón (12°), Irlanda (13°), Malasia (21°) y Canadá (22°). Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a semifinales, donde se definirán los clasificados al Mundial de Países Bajos y Bélgica, que se desarrollará del 15 al 30 de agosto.
Al respecto, el técnico Cristóbal Rodríguez oficializó el listado del 20 jugadoras con tal de obtener alguno de los tres cupos directos a la próxima cita planetaria.
Natalia Salvador, Constanza Palma, Denise Rojas, María Jesús Maldonado y Doménica Ananías son algunas de las jugadoras que, capitaneadas por Fernanda Flores y Manuela Urroz, buscarán sacar ventaja de la localía.
Las nominadas por el DT Cristóbal Rodríguez para las Qualifiers Santiago 2026
Doménica Ananías
Fernanda Arrieta
Simone Avelli
Florencia Barrios
Sofía Filipek
Fernanda Flores
Antonia Irazoqui
Francisca Irazoqui
María Jesús Maldonado
Laura Müller
Constanza Muñoz
Constanza Palma
Denise Rojas
Josefa Salas
Natalia Salvador
Agustina Solano
Manuela Urroz
Paula Valdivia
Fernanda Villagrán
Beatriz Wirth
Calendario de las Diablas en la fase grupal de las Qualifiers Santiago 2026
Lunes 2 de marzo | 19:45 horas | Chile vs. Suiza
Miércoles 4 de marzo | 15:45 horas | Chile vs. Australia
Jueves 5 de marzo | 19:45 horas | Francia vs. Chile
