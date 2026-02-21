;

Chile oficializa su nómina para disputar el Premundial de Hockey Césped en Santiago

Serán 20 las jugadoras que defenderán a las Diablas en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

Chile oficializa su nómina para disputar el Premundial de Hockey Césped en Santiago

Chile oficializa su nómina para disputar el Premundial de Hockey Césped en Santiago / Chile Hockey

Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, afinan detalles respecto a su participación en el Premundial que se disputará en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, que arranca el domingo 1 de marzo.

El elenco nacional está el Grupo A del torneo junto a Australia (7°), Francia (17°) y Suiza (38°). En el Grupo B competirán Japón (12°), Irlanda (13°), Malasia (21°) y Canadá (22°). Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a semifinales, donde se definirán los clasificados al Mundial de Países Bajos y Bélgica, que se desarrollará del 15 al 30 de agosto.

Revisa también:

ADN

Al respecto, el técnico Cristóbal Rodríguez oficializó el listado del 20 jugadoras con tal de obtener alguno de los tres cupos directos a la próxima cita planetaria.

Natalia Salvador, Constanza Palma, Denise Rojas, María Jesús Maldonado y Doménica Ananías son algunas de las jugadoras que, capitaneadas por Fernanda Flores y Manuela Urroz, buscarán sacar ventaja de la localía.

Las nominadas por el DT Cristóbal Rodríguez para las Qualifiers Santiago 2026

Doménica Ananías

Fernanda Arrieta

Simone Avelli

Florencia Barrios

Sofía Filipek

Fernanda Flores

Antonia Irazoqui

Francisca Irazoqui

María Jesús Maldonado

Laura Müller

Constanza Muñoz

Constanza Palma

Denise Rojas

Josefa Salas

Natalia Salvador

Agustina Solano

Manuela Urroz

Paula Valdivia

Fernanda Villagrán

Beatriz Wirth

Calendario de las Diablas en la fase grupal de las Qualifiers Santiago 2026

Lunes 2 de marzo | 19:45 horas | Chile vs. Suiza

Miércoles 4 de marzo | 15:45 horas | Chile vs. Australia

Jueves 5 de marzo | 19:45 horas | Francia vs. Chile

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad