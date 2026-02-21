Chile oficializa su nómina para disputar el Premundial de Hockey Césped en Santiago / Chile Hockey

Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, afinan detalles respecto a su participación en el Premundial que se disputará en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, que arranca el domingo 1 de marzo.

El elenco nacional está el Grupo A del torneo junto a Australia (7°), Francia (17°) y Suiza (38°). En el Grupo B competirán Japón (12°), Irlanda (13°), Malasia (21°) y Canadá (22°). Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a semifinales, donde se definirán los clasificados al Mundial de Países Bajos y Bélgica, que se desarrollará del 15 al 30 de agosto.

Al respecto, el técnico Cristóbal Rodríguez oficializó el listado del 20 jugadoras con tal de obtener alguno de los tres cupos directos a la próxima cita planetaria.

Natalia Salvador, Constanza Palma, Denise Rojas, María Jesús Maldonado y Doménica Ananías son algunas de las jugadoras que, capitaneadas por Fernanda Flores y Manuela Urroz, buscarán sacar ventaja de la localía.

Las nominadas por el DT Cristóbal Rodríguez para las Qualifiers Santiago 2026

Doménica Ananías

Fernanda Arrieta

Simone Avelli

Florencia Barrios

Sofía Filipek

Fernanda Flores

Antonia Irazoqui

Francisca Irazoqui

María Jesús Maldonado

Laura Müller

Constanza Muñoz

Constanza Palma

Denise Rojas

Josefa Salas

Natalia Salvador

Agustina Solano

Manuela Urroz

Paula Valdivia

Fernanda Villagrán

Beatriz Wirth

Calendario de las Diablas en la fase grupal de las Qualifiers Santiago 2026

Lunes 2 de marzo | 19:45 horas | Chile vs. Suiza

Miércoles 4 de marzo | 15:45 horas | Chile vs. Australia

Jueves 5 de marzo | 19:45 horas | Francia vs. Chile