Ministra Steinert responde sobre regreso de Estadio Seguro tras visitar el Claro Arena: “Es algo que tenemos que analizar”
La autoridad valoró los sistemas de identificación, cámaras y control de accesos del recinto y afirmó que las medidas serán analizadas para replicarlas en otros estadios del país.
Durante una reunión realizada en el Claro Arena, en la antesala del partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, la futura ministra de seguridad Trinidad Steinert y Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, en visitaron el claro arena y analizaron las medidas de seguridad del recinto.
En la instancia, se revisaron los sistemas de identificación, reconocimiento facial, cámaras de vigilancia y control de accesos, en el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad para los eventos deportivos.
En ese contexto, la ministra del Presidente electo, José Antonio Kast, señaló que el objetivo principal es conocer distintas realidades y buenas prácticas. “Lo importante para nosotros es ver la tecnología que tiene este estadio. El sistema de identificación es algo relevante y que queremos replicar en otros recintos a nivel país”, afirmó.
En esa línea, agregó que “lo que nos ha encargado el presidente electo es que las familias vuelvan a ocupar los espacios y que el Estado esté presente a través de distintas medidas de seguridad”.
Asimismo, explicó que el equipo ministerial se llevará varias tareas tras la visita. “Tenemos que analizar qué podemos replicar, qué podemos sumar y cómo mejorar los sistemas de ingreso, identificación y monitoreo, especialmente a través de las cámaras y su análisis, que permite detectar desórdenes o ilícitos”, sostuvo.
Consultada por un eventual regreso del plan Estadio Seguro, la autoridad indicó que el tema aún está en evaluación. “Es algo que tenemos que analizar con el equipo y con el presidente electo, pero hoy lo más importante es ver en terreno qué mejoras podemos implementar para que nuestro país sea más seguro y para que las familias vuelvan a los estadios”, concluyó.
