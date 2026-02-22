Perdió a su marido en el terremoto y a su hijo en un accidente: la trágica historia de una de las víctimas de la explosión en Renca

Durante este domingo, el número de víctimas fatales por la explosión ocurrida en la comuna de Renca aumentó a nueve, mientras el Servicio Médico Legal continuó con la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Entre las personas fallecidas se encuentra Mónica Hidalgo Tapia, de 45 años, quien perdió la vida cuando regresaba de su jornada laboral como guardia de seguridad.

Según información de 24 Horas, la mujer residía en Isla de Maipo y sus restos están siendo velados en la sede social de la Villa Bicentenario, frente a su domicilio.

Su historia personal estuvo marcada por reiteradas tragedias. En 2010, durante el terremoto del 27 de febrero, falleció su esposo luego de que una estructura de gran tamaño colapsara sobre él. También, hace dos años, sufrió la muerte de uno de sus hijos en un accidente de tránsito.

Junto con este caso, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una joven pareja que se desplazaba en una motocicleta y que resultó gravemente afectada por la explosión.

De acuerdo con testigos, la mujer fue vista herida buscando desesperadamente a su pareja entre los lesionados. Finalmente, ambos murieron producto de la gravedad de sus lesiones.