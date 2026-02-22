;

Perdió a su marido en el terremoto y a su hijo en un accidente: la trágica historia de una de las víctimas de la explosión en Renca

Su muerte fue confirmada hoy entre las nueve personas fallecidas por la explosión en de un camión de gas en la comuna.

Cristóbal Álvarez

Imagina Incendio Renca

Imagina Incendio Renca

Durante este domingo, el número de víctimas fatales por la explosión ocurrida en la comuna de Renca aumentó a nueve, mientras el Servicio Médico Legal continuó con la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Entre las personas fallecidas se encuentra Mónica Hidalgo Tapia, de 45 años, quien perdió la vida cuando regresaba de su jornada laboral como guardia de seguridad.

Revisa también:

ADN

Según información de 24 Horas, la mujer residía en Isla de Maipo y sus restos están siendo velados en la sede social de la Villa Bicentenario, frente a su domicilio.

Su historia personal estuvo marcada por reiteradas tragedias. En 2010, durante el terremoto del 27 de febrero, falleció su esposo luego de que una estructura de gran tamaño colapsara sobre él. También, hace dos años, sufrió la muerte de uno de sus hijos en un accidente de tránsito.

Junto con este caso, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una joven pareja que se desplazaba en una motocicleta y que resultó gravemente afectada por la explosión.

De acuerdo con testigos, la mujer fue vista herida buscando desesperadamente a su pareja entre los lesionados. Finalmente, ambos murieron producto de la gravedad de sus lesiones.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad