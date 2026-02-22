Corte Suprema revisa este lunes desafuero de Joaquín Lavín León: Ministerio Público busca su formalización

La Corte Suprema resolverá este lunes si confirma o no el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, decisión clave que podría abrir el camino para su formalización penal por una serie de delitos vinculados al uso de recursos públicos.

En concreto, el máximo tribunal revisará el recurso presentado por la defensa del parlamentario, luego de que en octubre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara, por amplia mayoría, retirarle su fuero.

La investigación es liderada por el Ministerio Público y cuenta con la participación, como querellantes, de la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado.

Según los antecedentes reunidos por la fiscalía, el caso incluye presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas, modificaciones de fechas en documentos, además de anulaciones y reembolsos indebidos de fondos fiscales.

En su resolución previa, el tribunal de alzada concluyó que existían elementos suficientes para estimar la posible comisión de delitos como fraude al fisco y uso malicioso de instrumentos mercantiles, junto con establecer la eventual responsabilidad del legislador.

Posible formalización

Si la Suprema respalda lo resuelto por la Corte de Apelaciones, Lavín León quedará sin fuero parlamentario , lo que permitirá a la fiscalía solicitar audiencia de formalización.

Desde la parte querellante, el abogado José Pedro Silva manifestó confianza en que el fallo sea ratificado. “El núcleo de la imputación fue respaldado de manera prácticamente unánime. Los disensos se limitaron solo a materias tributarias”, sostuvo, según consignó La Tercera.

Asimismo, explicó que, una vez conocida la decisión, esperan que el Ministerio Público avance rápidamente en la judicialización del caso. “Vamos a participar en esa audiencia y solicitar las medidas cautelares que correspondan”, afirmó al medio citado.

La resolución que adopte este lunes el máximo tribunal marcará un punto de inflexión en la causa, ya que definirá si el diputado enfrenta el proceso penal en calidad de imputado formal o si mantiene, por ahora, su inmunidad parlamentaria.