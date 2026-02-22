;

Corte Suprema revisa este lunes desafuero de Joaquín Lavín León: Ministerio Público busca su formalización

El máximo tribunal revisará la apelación presentada por su defensa, luego de que la Corte de Apelaciones aprobara retirarle el fuero en 2025.

Cristóbal Álvarez

Joaquín Lavín León

Joaquín Lavín León / Diego Martin

La Corte Suprema resolverá este lunes si confirma o no el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, decisión clave que podría abrir el camino para su formalización penal por una serie de delitos vinculados al uso de recursos públicos.

En concreto, el máximo tribunal revisará el recurso presentado por la defensa del parlamentario, luego de que en octubre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara, por amplia mayoría, retirarle su fuero.

La investigación es liderada por el Ministerio Público y cuenta con la participación, como querellantes, de la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado.

Revisa también:

ADN

Según los antecedentes reunidos por la fiscalía, el caso incluye presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas, modificaciones de fechas en documentos, además de anulaciones y reembolsos indebidos de fondos fiscales.

En su resolución previa, el tribunal de alzada concluyó que existían elementos suficientes para estimar la posible comisión de delitos como fraude al fisco y uso malicioso de instrumentos mercantiles, junto con establecer la eventual responsabilidad del legislador.

Posible formalización

Si la Suprema respalda lo resuelto por la Corte de Apelaciones, Lavín León quedará sin fuero parlamentario, lo que permitirá a la fiscalía solicitar audiencia de formalización.

Desde la parte querellante, el abogado José Pedro Silva manifestó confianza en que el fallo sea ratificado. “El núcleo de la imputación fue respaldado de manera prácticamente unánime. Los disensos se limitaron solo a materias tributarias”, sostuvo, según consignó La Tercera.

Asimismo, explicó que, una vez conocida la decisión, esperan que el Ministerio Público avance rápidamente en la judicialización del caso. “Vamos a participar en esa audiencia y solicitar las medidas cautelares que correspondan”, afirmó al medio citado.

La resolución que adopte este lunes el máximo tribunal marcará un punto de inflexión en la causa, ya que definirá si el diputado enfrenta el proceso penal en calidad de imputado formal o si mantiene, por ahora, su inmunidad parlamentaria.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad