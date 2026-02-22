Tragedia en Renca: cifra de fallecidos aumenta a nueve personas

Santiago

Las autoridades informaron este domingo que aumentó a nueve la cifra de víctimas fatales tras la explosión de un camión de gas ocurrida el jueves 19 de febrero en la comuna de Renca. En las últimas 24 horas fallecieron tres pacientes, dos hombres y una mujer, que se mantenían en riesgo vital.

Según detalló la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los nuevos decesos corresponden a personas que estaban internadas en la Clínica Indisa, el Hospital Félix Bulnes y la Mutual de Seguridad.

Actualmente, 12 personas permanecen hospitalizadas en centros de la red pública y privada. De ellas, ocho se encuentran estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que cuatro están en unidades de cuidados intermedios.

El accidente ya había dejado cuatro fallecidos el mismo día del siniestro y otras dos víctimas fueron reportadas el sábado.

La información se mantiene en desarrollo y podría actualizarse con el avance de las investigaciones y la evolución de los pacientes.