Cadem: chilenos rechazan el funcionamiento y la publicidad de las casas de apuestas online

El sondeo reveló que un 54% está en desacuerdo con que operen en Chile, mientras que un 67% se opone a que auspicien equipos de fútbol y a que realicen publicidad en televisión.

Durante este domingo, una nueva edición de la encuesta Cadem reveló un alto nivel de conocimiento ciudadano sobre las casas de apuestas online en Chile, junto con un amplio rechazo a su funcionamiento, su publicidad y su vínculo con el deporte.

De acuerdo con el sondeo, un 91% de los encuestados declaró conocer o haber oído hablar de estas plataformas, mientras que solo un 9% afirmó no tener información al respecto. En cuanto al uso directo, un 30% reconoció haber apostado dinero en línea, frente a un 70% que señaló no haberlo hecho.

Respecto del impacto en menores de edad, la medición indicó que un 8% de los participantes afirmó que alguno de sus hijos ha utilizado plataformas de apuestas, mientras que un 91% aseguró que no y un 1% no respondió.

En relación con su funcionamiento en el país, un 54% manifestó estar en desacuerdo con que estas plataformas operen en Chile, frente a un 38% que se mostró a favor. En tanto, sobre la publicidad en redes sociales, un 63% expresó rechazo, mientras que un 30% aprobó este tipo de promoción.

El estudio también abordó la relación entre las casas de apuestas y el deporte. Un 66% de los encuestados se opuso a que auspicien eventos deportivos, mientras que un 28% se mostró de acuerdo. En el caso específico de los equipos de fútbol, un 67% desaprobó estos patrocinios y un 26% los respaldó.

Finalmente, en cuanto a la publicidad en televisión, un 67% de los participantes se manifestó en contra, frente a un 25% que apoyó esta práctica.

