“No tienen su crisis a partir del SAE”: Ministro Cataldo sobre los liceos emblemáticos en Chile

En el tramo final del gobierno del Presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó sin filtros la profunda crisis que atraviesan los liceos emblemáticos del país.

En una entrevista con La Tercera, el secretario de Estado enfrentó las críticas que responsabilizan al Sistema de Admisión Escolar (SAE) del deterioro de estos planteles, asegurando que el origen del problema es la violencia instalada y no los mecanismos de selección.

Cataldo fue enfático en separar los problemas técnicos de la convivencia escolar. Para el ministro, culpar exclusivamente al sistema de postulación es un análisis incompleto.

“Los liceos emblemáticos no tienen su crisis a partir del SAE... Diría que el problema principal ha estado en la violencia en ellos, que se arrastra hace mucho más tiempo”, sostuvo, añadiendo que creer que eliminar dicha ley salvará a los colegios históricos generará una “frustración tremenda”.

El Aula Segura

Otro de los puntos que se abordaron en el diálogo, fue la aplicación de la ley Aula Segura. “En este periodo ha sido cuando más se ha aplicado. Sin embargo, no ha mejorado la convivencia ni ha controlado la violencia. El problema es integral”, reconoció el jefe de la cartera.

En esa misma línea, el secretario de Estado señaló que “hay que combinar, cuando corresponda, sanciones duras, pero con enfoque formativo y resolución colaborativa de conflicto. Luego está el quién tiene las herramientas, y en los hechos de delitos el Mineduc no las tiene".

“Fui dirigente estudiantil y creo en el derecho a manifestarse cuando hay causas que lo justifican. Pero jamás se me habría ocurrido destruir la infraestructura o amenazar la vida de mis profesores. Eso es delito y no lo voy a aceptar ni tolerar”, sentenció el ministro, subrayando que condenar estos hechos no lo hace “ni más ni menos de izquierda”.