VIDEO. Así es la moto de agua con la que posó Karol Dance y que era robada: fue recuperada por Carabineros

La publicación del animador en Instagram permitió que una familia reconociera el vehículo sustraído en 2025 en el Lago Rapel, lo que derivó en un operativo policial que permitió recuperar motos de agua y lanchas avaluadas en cerca de $80 millones.

Cristóbal Álvarez

Una publicación en redes sociales del animador Karol Lucero fue clave para esclarecer un millonario robo ocurrido el año pasado en el Lago Rapel, en la región de O’Higgins, luego de que apareciera conduciendo una moto de agua que había sido sustraída.

A comienzos de febrero, el locutor compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos manejando una moto acuática en Algarrobo, donde también se le vio junto a familiares. Según se informó, el vehículo había sido arrendado a una persona del sector El Canelillo, sin que existiera conocimiento de su origen ilícito.

De acuerdo con lo publicado por El Líder de San Antonio, una joven reconoció la moto en las imágenes, ya que era idéntica a la que había sido robada a su tío en 2025. Con esos antecedentes, el afectado acudió a Carabineros de Chile, entregando las fotografías como prueba.

A partir de esas diligencias, personal policial logró ubicar el vehículo y dar con el presunto responsable, quien además mantenía en su poder otras motos de agua y lanchas con encargo por robo.

“Mediante diversas diligencias investigativas por parte de la SIP de nuestra unidad se logró la detención de un individuo adulto de 55 años, que mantenía en su domicilio dos motos de agua y una lancha”, señaló el capitán Rafael Ramírez Vallejos, comisario de la Tercera Comisaría de Algarrobo.

El oficial agregó que el imputado también tenía en arriendo, en el sector El Canelillo, otras dos motos acuáticas que habían sido robadas en junio de 2025.

Según la información entregada por la policía, todos los vehículos recuperados fueron avaluados en cerca de 80 millones de pesos y ya fueron devueltos a sus propietarios, mientras el detenido quedó a disposición de la justicia.

