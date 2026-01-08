;

ADN Hoy. Ministro Cataldo responde a críticas por “fracaso” de los SLEP tras resultados de la PAES: “La evidencia no dice eso”

En conversación con ADN Hoy, el titular de Educación además sostuvo que se cometería “un tremendo error” si el próximo gobierno decide intervenir los SLEP.

Ruth Cárcamo

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en conversación con ADN Hoy los resultados de la PAES, señalando que “logra consolidarse y estabilizarse como instrumento”.

“No estaba fácil porque hubo un giro importante entre transitar de instrumentos muchos más orientados al conocimiento, como la PAA y la PSU, a uno orientado a la habilidad y a la resolución de problemas”, añadió.

Respecto al ranking de los colegios a los que les fue mejor en la PAES –que está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público–, el ministro indicó que “no creo que sea prudente hacer ranking con la PAES porque no es su objetivo”.

“Hay que considerar varias cosas, como los sesgos de autoselección. La PAES es un instrumento voluntario que los estudiantes rinden porque buscan entrar a la educación superior o medirse, o sea, no participan todos”, explicó.

SLEP

Consultado por aquellos alcaldes que calificaron como “un fracaso” a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) tras los resultados de la PAES, Nicolás Cataldo sostuvo que “la evidencia no nos dice eso”.

“Los SLEP llevan muy poco tiempo para que uno pueda considerar el efecto que eventualmente podría haber tenido sobre los estudiantes (...) Entonces, hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates”, comentó.

En ese sentido, el ministro detalló que “23 de los 26 SLEP han logrado mejorar los resultados en la PAES. Ahora, ¿son resultados más bajos que los del resto del sistema? Sí, porque son territorios que estaban deprimidos”.

“Cometerían un tremendo error”

Ante un eventual escenario de que el próximo gobierno decida intervenir los SLEP, Cataldo manifestó que “yo creo que cometerían un tremendo error, porque el sistema educativo hoy día enfrenta una crisis en el sistema municipal”.

“Sujetar al sistema educativo a estos vaivenes de los ciclos electorales y de la prioridad que una autoridad de turno le da a los temas es justamente parte de los diagnósticos de por qué se avanzó en la educación pública”, cerró.

