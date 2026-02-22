;

VIDEO. Mientras los hinchas de la U lo esperan: el golazo de Felipe Mora en el arranque de la MLS

El delantero chileno sacó una tremenda volea para aportar en el triunfo del Portland Timbers ante el Columbus Crew.

Javier Catalán

Capturas: @TimbersFC

El sábado por la noche en Estados Unidos (domingo en la madrugada en Chile) se dio inicio a la temporada de la MLS, con un chileno como protagonista del primer partido.

El Portland Timbers de Felipe Mora venció por 3-2 al Columbus Crew en el arranque del torneo norteamericano, con el delantero chileno siendo clave para su equipo.

El ex Universidad de Chile marcó el momentáneo 1-1 a los 13 minutos, sacando una gran volea dentro del área que dejó sin opciones al arquero rival.

El formado en Audax Italiano sigue en un gran estado de forma, luego de terminar el 2025 con ocho goles y tres asistencias en Portland Timbers.

Ahora, en su primer encuentro de la temporada, fue titular y respondió con un golazo. Mientras tanto, los hinchas de la U siguen esperando un regreso que sería soñado para los azules.

