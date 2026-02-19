;

Rodrigo de Paul se llena de críticas en redes sociales tras asegurar que “es más difícil ganar la MLS que la Champions League”

El argentino fue campeón en EE. UU. en diciembre de 2025, pero nunca ganó la “Orejona”.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

Rodrigo de Paul nuevamente ha generado debate en redes sociales tras asegurar que ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League.

El mediocampista argentino, en diálogo con Bein Sports USA, ofreció una mirada distinta sobre la exigencia del fútbol en Estados Unidos, subrayando que el formato de la Major League Soccer plantea retos muy específicos.

Revisa también:

ADN

A su juicio, la competencia no se define únicamente por los partidos, sino por la combinación de una larga fase regular y unos playoffs en los que cualquier error puede dejarte fuera.

En esa línea, el campeón del mundo con Argentina en 2022 recalcó que la igualdad entre los equipos, sumada a los extensos desplazamientos y al desgaste físico acumulado, obliga a mantener un nivel alto durante toda la temporada.

Las palabras de Rodrigo de Paul contrastaron con el modelo de competencias europeas como la UEFA Champions League y no tardaron en provocar reacciones entre aficionados y analistas, quienes volvieron a poner sobre la mesa el debate acerca de las diferencias entre los principales torneos del planeta.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad