Rodrigo de Paul se llena de críticas en redes sociales tras asegurar que “es más difícil ganar la MLS que la Champions League”

Rodrigo de Paul nuevamente ha generado debate en redes sociales tras asegurar que ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League.

El mediocampista argentino, en diálogo con Bein Sports USA, ofreció una mirada distinta sobre la exigencia del fútbol en Estados Unidos, subrayando que el formato de la Major League Soccer plantea retos muy específicos.

A su juicio, la competencia no se define únicamente por los partidos, sino por la combinación de una larga fase regular y unos playoffs en los que cualquier error puede dejarte fuera.

En esa línea, el campeón del mundo con Argentina en 2022 recalcó que la igualdad entre los equipos, sumada a los extensos desplazamientos y al desgaste físico acumulado, obliga a mantener un nivel alto durante toda la temporada.

Las palabras de Rodrigo de Paul contrastaron con el modelo de competencias europeas como la UEFA Champions League y no tardaron en provocar reacciones entre aficionados y analistas, quienes volvieron a poner sobre la mesa el debate acerca de las diferencias entre los principales torneos del planeta.