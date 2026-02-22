;

“Haré lo que sea para mantenerme sana”: chica reality de origen chileno revela que tiene cáncer de cuello uterino

La celebridad de 38 años dio a conocer su diagnóstico a través de redes sociales.

Sebastián Escares

“Haré lo que sea para mantenerme sana”: chica reality de origen chileno revela que tiene cáncer de cuello uterino

Nicole “Snooki” Polizzi, la conocida celebridad estadounidense de origen chileno, reveló que fue diagnosticada con cáncer.

La influencer y exestrella del reality de MTV, Jersey Shore, utilizó sus plataformas digitales para comunicar a sus millones de seguidores que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino a los 38 años.

Revisa también:

ADN

La celebridad, que nació en Chile y fue adoptada a los seis meses por una familia estadounidense, explicó que tras años de lidiar con resultados anormales en sus exámenes preventivos, finalmente recibió el diagnóstico.

“Obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque la detectaron tan pronto, gracias a Dios... es etapa 1 y es curable”, detalló en su cuenta de TikTok.

“Me está matando”

A pesar de que el pronóstico médico es favorable debido a la detección temprana, Snooki compartió la parte más dolorosa de su tratamiento: la necesidad de realizarse una histerectomía para asegurar su salud.

“Hacerme la histerectomía y luego no poder tener hijos, creo que eso es lo que me está matando”, admitió la influencer de 38 años.

De todos modos, la chica reality aseguró que “haré lo que sea para mantenerme sana y segura y estar aquí para mis hijos que tengo ahora”.

En los últimos años, Snooki había estrechado su vínculo con Chile tras contratar a una genealogista para encontrar a su familia biológica, logrando contactar a su madre y hermanos chilenos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad