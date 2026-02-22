“Haré lo que sea para mantenerme sana”: chica reality de origen chileno revela que tiene cáncer de cuello uterino

Nicole “Snooki” Polizzi, la conocida celebridad estadounidense de origen chileno, reveló que fue diagnosticada con cáncer.

La influencer y exestrella del reality de MTV, Jersey Shore, utilizó sus plataformas digitales para comunicar a sus millones de seguidores que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino a los 38 años.

La celebridad, que nació en Chile y fue adoptada a los seis meses por una familia estadounidense, explicó que tras años de lidiar con resultados anormales en sus exámenes preventivos, finalmente recibió el diagnóstico.

“Obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque la detectaron tan pronto, gracias a Dios... es etapa 1 y es curable”, detalló en su cuenta de TikTok.

“Me está matando”

A pesar de que el pronóstico médico es favorable debido a la detección temprana, Snooki compartió la parte más dolorosa de su tratamiento: la necesidad de realizarse una histerectomía para asegurar su salud.

“Hacerme la histerectomía y luego no poder tener hijos, creo que eso es lo que me está matando”, admitió la influencer de 38 años.

De todos modos, la chica reality aseguró que “haré lo que sea para mantenerme sana y segura y estar aquí para mis hijos que tengo ahora”.

En los últimos años, Snooki había estrechado su vínculo con Chile tras contratar a una genealogista para encontrar a su familia biológica, logrando contactar a su madre y hermanos chilenos.