Luto en el mundo de la música: muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

El legendario salsero falleció en Nueva York tras complicaciones respiratorias.

Sebastián Escares

El mundo de la salsa y la cultura latina pierden a uno de sus pilares fundamentales. Este sábado se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, el emblemático trombonista, cantante y productor que redefinió el género tropical.

El artista, responsable de himnos generacionales como “El Gran Varón”, “Idilio” y “Talento de televisión”, murió a los 75 años en Nueva York, Estados Unidos.

El deceso se produjo tras un complejo cuadro de salud que lo llevó a ser ingresado de emergencia este viernes en el Lawrence Hospital de Bronxville, debido a graves problemas respiratorios.

La noticia fue oficializada a través de su cuenta de Facebook, donde sus familiares expresaron que el músico “partió en paz esta mañana y rodeado de su amada familia”.

El legado de Willie Colón

Nacido en el Bronx pero de raíces puertorriqueñas, Colón fue un niño prodigio de la industria. Con tan solo 16 años, grabó su primer disco titulado “El Malo” junto al cantante Héctor Lavoe.

A lo largo de su trayectoria, Willie Colón lanzó un total de 42 álbumes y más de 200 sencillos, logrando diez nominaciones a los premios Grammy en la categoría Tropical.

En 2004, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, reconociendo su impacto global.

