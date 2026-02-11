;

Mauricio Pinilla confirma que tiene cáncer: “Terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes”

El exdelantero de la Roja comentó su actual estado de salud en una entrevista.

Javier Méndez

Mauricio Pinilla sorprendió este miércoles al revelar que fue diagnosticado con cáncer de piel. El exdelantero de La Roja compartió la noticia durante una conversación en el programa Marca Personal de Metro TV.

Según detalló, todo comenzó tras presentar molestias y acudir a una clínica. “Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel. Y me detectaron cáncer de piel. Esto nunca lo había contado en ningún programa”, dijo.

La declaración tomó por sorpresa a los conductores del programa, pero Pinilla se mostró optimista, destacando que la detección fue a tiempo. “Es la primera parte nomás, me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo”, explicó.

El exfutbolista agregó que se encuentra bajo observación médica y cumpliendo con el tratamiento indicado. “Estoy con un tratamiento sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione. Mucha exposión al sol, los entrenamientos, parte eso hubo", señaló.

“Lo pasé muy mal, estuve cuatro días en la clínica donde me hicieron todos los exámenes”, relató.

