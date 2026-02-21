“Cuando se divide el público no es tan grato”: Stefan Kramer anticipa su regreso al Festival de Viña 2026

A solo horas de enfrentar nuevamente al “Monstruo” de la Quinta Vergara, Stefan Kramer protagonizó la clásica conferencia de prensa donde analizó el presente de su carrera y el tono que marcará su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

El comediante, que será el encargado de abrir la jornada inaugural este domingo 22 de febrero, reconoció que su enfoque ha cambiado con el paso del tiempo.

Kramer recordó su paso por el certamen en 2020, una rutina marcada por el estallido social que generó división en el público. Al respecto, el imitador señaló que “fue una experiencia difícil, una rutina con mucho trabajo detrás, pero que dividió al público... Cuando se hace humor político y contingente, a mí me gusta hacer reír a la mayoría. Cuando el público se divide, no es tan grato”.

“Hoy me permito hablar desde la madurez”

Con casi 25 años de trayectoria, Kramer aseguró que su show hoy apuesta por relatos más cotidianos. Además, adelantó que si bien las imitaciones seguirán presentes, no serán el aspecto central de su rutina.

“Hoy me permito hablar desde la madurez, de situaciones que generan identificación. Las imitaciones aparecen como guindas de la torta”, explicó el humorista.

Respecto a las eventuales molestias de los famosos a los que imita, el comediante le restó importancia. “El humor está cerca de la burla, son parte de las reglas del juego. Nunca hay mala intención”, señaló.

Además, reveló que se mantiene alejado de las redes sociales para proteger su salud mental, especialmente de X. “Nunca me he metido (a X), siento que es súper fuerte. Prefiero salir a la calle, conversar con la gente, ver lo real”, aseguró.

Finalmente, Stefan Kramer dejó la puerta abierta a una posible internacionalización, asegurando que ahora, con su familia más grande, podría ser el momento de dar el salto.