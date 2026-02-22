;

DT de Everton descarta renunciar tras solo sufrir derrotas en lo que va de 2026: “Tenemos para competir y revertir este mal momento”

Javier Torrente fustigó al arbitraje por la derrota ante el Audax Italiano.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Everton firmó este domingo un arranque de terror en el Campeonato Nacional 2026 luego de completar su cuarta derrota en cuatro fechas luego de perder con Audax Italiano.

Al plantel hay que sacarle el máximo, lo vi competitivo, lo vi bien. El árbitro nuevamente tiene varios desaciertos, siempre en contra de Everton”, cuestionó en conferencia de prensa el entrenador de los “ruleteros”, Javier Torrente, criticando que se haya marcado el penal que les costó la caída en La Florida.

En la jugada del gol no hay nada, la pelota ni siquiera va en donde fue el encontronazo. Cuando los pequeños detalles inclinan la balanza, están siendo determinantes”, dijo, intentando sacar cuentas alegres del nivel.

“Estoy conforme con cómo jugó el equipo y cómo se brindó en la cancha. Jugamos de igual a igual en cancha sintética, pudimos ponernos en ventaja. Tenemos para competir y revertir este mal momento”, comentó Javier Torrente, descartando renunciar a la banca de Everton.

No voy a tomar ninguna decisión que tenga que ver con irme. Si hay alguna resolución, será del club conmigo. Yo trato de diseñar al equipo y ojalá partamos con romper la inercia y empezar a conseguir los resultados que necesitamos”, enfatizó, sin desconocer que podría igualmente dejar el cargo.

“Los entrenadores estamos en la posibilidad de ser removidos y si ven que la cosa no es por acá, la directiva está en todo su derecho de removerme del cargo”, cerró Torrente en La Florida.

