Detienen a funcionario de Gendarmería por intentar ingresar droga a la cárcel de Calama

Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido tras ser sorprendido portando sustancias ilícitas al interior del Centro de Detención Preventiva de Calama, en la región de Antofagasta, activando de inmediato los protocolos internos de la institución.

El hallazgo se produjo durante la jornada del sábado 21 de febrero, cuando el personal de seguridad del recinto realizó una revisión rigurosa, detectando que uno de sus propios compañeros intentaba vulnerar los anillos de control con elementos prohibidos.

Tras el hallazgo, la administración penitenciaria realizó la denuncia inmediata al Ministerio Público, iniciando un procedimiento que terminó con la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).

El funcionario fue capturado por efectivos de la PDI durante la tarde del sábado y quedó bajo custodia policial a la espera de su formalización.

El gendarme pasará a control de detención durante esta jornada, enfrentando cargos por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

Desde Gendarmería sostuvieron que estas acciones se enmarcan en su compromiso irrestricto con la probidad y la transparencia, recalcando que mantienen una postura firme para identificar conductas irregulares.