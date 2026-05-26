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“Es un poco extraño”: hija de concejala desaparecida reacciona tras hallazgo clave en río Loncomilla

La familia de la edil también pidió acelerar las diligencias ante la llegada de las lluvias de invierno.

Javiera Rivera

Michell Bruguerolles

hija de concejala desaparecida reacciona tras hallazgo clave en río Loncomilla

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05:20

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Nuevos antecedentes surgieron en la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmara el hallazgo de una pieza correspondiente al vehículo que utilizaba la funcionaria.

El descubrimiento ocurrió en el río Loncomilla, región del Maule, sector donde anteriormente ya se habían realizado diligencias de búsqueda. En concreto, se confirmó que la patente encontrada hace algunos días pertenece al vehículo en el que se movilizaba la edil.

La información fue dada a conocer en el matinal Tu Día de Canal 13, donde las hijas de la concejala confirmaron que tanto la placa patente como parte de una estructura encontrada corresponden al vehículo de su madre.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, señaló que el hallazgo representa un antecedente relevante dentro de la investigación y explicó que se informó personalmente a la familia sobre los avances registrados en las últimas diligencias realizadas en el río.

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El fiscal añadió que no se ha descartado ninguna hipótesis respecto al caso y que una de las posibilidades que se maneja es que el vehículo aún permanezca en el sector donde se desarrollan las búsquedas.

Reacción de las hijas de la concejala

Tras conocerse el hallazgo, una de las hijas de la concejala, Camila Gallegos, reaccionó con esperanza, aunque también manifestó dudas respecto a la demora en encontrar evidencias en el lugar.

“Igual es un poco extraño que lleven un año buscando en el mismo lugar y que recién ahora hayan encontrado la patente”, señaló en conversación con el programa matinal.

La joven además realizó un llamado urgente a las autoridades para acelerar las labores antes de la llegada de las lluvias de invierno, advirtiendo que las condiciones del río podrían dificultar nuevamente los trabajos de búsqueda.

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