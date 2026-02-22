;

Suspenden partido del fútbol mexicano por la inseguridad tras el abatimiento de El Mencho: “En situaciones así, es mejor quedarse en casa”

En conversación con ADN Deportes, Miguel Pinto, parte del staff técnico del Querétaro, abordó la determinación de la autoridad.

Carlos Madariaga

Suspenden partido del fútbol mexicano por la inseguridad tras el abatimiento de El Mencho: “En situaciones así, es mejor quedarse en casa” / Jam Media

El caos imperante este domingo en México luego que se diera a conocer el fallecimiento, en un operativo policial, de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo su repercusión en el mundo del fútbol.

Esto pues la organización de la Liga MX anunció la suspensión de uno de los partidos agendados para este domingo ante la situación de inseguridad en diversas zonas del país.

Se trata del choque en que el Querétaro del técnico chileno Esteban González recibiría al FC Juárez en el estadio La Corregidora.

En el staff del entrenador nacional reaccionaron con calma ante la situación, tal como explicó, en diálogo con ADN Deportes, uno que conoce bien la dinámica de la sociedad azteca, Miguel Pinto.

En situaciones así, que me tocó vivirlas antes, es mejor quedarse en casa y esperar que se calme todo. Está todo bien, Querétaro es una ciudad muy segura”, recalcó el exportero y hoy ayudante de Esteban González, quien durante su carrera jugó en clubes mexicanos, como Atlas, Correcaminos y Cafetaleros de Tapachula.

“Tenemos partido el viernes, así que ya máñana volvemos a entrenar y preparar el próximo encuentro ante Santos Laguna”, concluyó Miguel Pinto luego de liberar al plantel de Querétaro, que se encontraba concentrado para el ahora postergado juego ante FC Juárez.

