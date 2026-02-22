;

Ejército detalla cómo fue la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras operativo en Jalisco

El operativo se realizó en Tapalpa con apoyo de inteligencia, aeronaves y fuerzas especiales, dejó siete integrantes del CJNG fallecidos, dos detenidos, armamento incautado y tres militares heridos.

Cristóbal Álvarez

Getty Images Referencial

Getty Images Referencial / ULISES RUIZ

El Ejército Mexicano informó este domingo que, tras un operativo realizado en Tapalpa, estado de Jalisco, murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, luego de un enfrentamiento armado en el que también resultaron heridos tres funcionarios militares.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación fue planificada a partir de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO).

En el procedimiento participaron Fuerzas Especiales del Ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de concretar la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según detalló la institución, durante el despliegue el personal militar fue atacado por integrantes del grupo delictivo, por lo que repelió la agresión “en defensa de su integridad”. Producto del enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecieron en el lugar y otros tres resultaron gravemente heridos, quienes murieron durante su traslado aéreo a Ciudad de México.

Concretamente, entre las últimas bajas se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, aunque se precisó que serán las autoridades competentes las que realizarán las pericias correspondientes para su identificación oficial.

En el operativo también fueron detenidos otros dos integrantes de la organización criminal y se incautó diverso armamento y vehículos blindados. Entre el material asegurado, el Ejército destacó la presencia de lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos con blindaje.

La institución confirmó además que tres elementos militares resultaron heridos durante la acción, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia.

Asimismo, se indicó que la operación contó con información complementaria entregada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la coordinación y cooperación bilateral entre ambos países.

