;

Por presuntas facturas falsas y tráfico de influencias: Corte revisa desafuero de diputado Joaquín Lavín León hoy

El parlamentario habría rendido facturas ideológicamente falsas al Congreso entre 2015 y 2024, además de intervenir en decisiones municipales durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, en Maipú.

Cristóbal Álvarez

18 DE DICIEMBRE DE 2024 / SANTIAGOEl Noveno Juzgado de Garantía de Santiago evaluó las medidas cautelares de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y decidió revocar la prisión preventiva que cumplía en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

18 DE DICIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago evaluó las medidas cautelares de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y decidió revocar la prisión preventiva que cumplía en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará la audiencia solicitada por la Fiscalía Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín León.

En concreto, el procedimiento se enmarca en una investigación que lo vincula con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, entre 2015 y 2024 el parlamentario habría rendido al Congreso Nacional facturas ideológicamente falsas para obtener reembolsos por gastos que no correspondían a su labor legislativa.

Revisa también:

ADN

Según los antecedentes presentados, los documentos fueron ingresados por Lavín León como parte de los informes de rendición de su oficina parlamentaria.

A la indagatoria por fraude fiscal se suma una acusación por tráfico de influencias. Concuerdo con la fiscalía, Lavín habría intervenido en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, ejercía como alcaldesa, favoreciendo contratos y personas de su entorno cercano.

En caso de que el tribunal acoja el desafuero, el diputado perderá su inmunidad parlamentaria y quedará sujeto a las medidas cautelares que determine la justicia, entre ellas la prisión preventiva.

Por su parte, la resolución de la Corte podría conocerse en los próximos días, dependiendo de la extensión de los alegatos.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad