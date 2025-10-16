Por presuntas facturas falsas y tráfico de influencias: Corte revisa desafuero de diputado Joaquín Lavín León hoy

18 DE DICIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago evaluó las medidas cautelares de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y decidió revocar la prisión preventiva que cumplía en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará la audiencia solicitada por la Fiscalía Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín León.

En concreto, el procedimiento se enmarca en una investigación que lo vincula con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, entre 2015 y 2024 el parlamentario habría rendido al Congreso Nacional facturas ideológicamente falsas para obtener reembolsos por gastos que no correspondían a su labor legislativa.

Según los antecedentes presentados, los documentos fueron ingresados por Lavín León como parte de los informes de rendición de su oficina parlamentaria.

A la indagatoria por fraude fiscal se suma una acusación por tráfico de influencias. Concuerdo con la fiscalía, Lavín habría intervenido en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, ejercía como alcaldesa, favoreciendo contratos y personas de su entorno cercano.

En caso de que el tribunal acoja el desafuero, el diputado perderá su inmunidad parlamentaria y quedará sujeto a las medidas cautelares que determine la justicia, entre ellas la prisión preventiva.

Por su parte, la resolución de la Corte podría conocerse en los próximos días, dependiendo de la extensión de los alegatos.