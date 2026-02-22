Tabilo brilla en Río de Janeiro y clasifica por primera vez en su carrera a la final de un ATP 500

Se hizo esperar, pero Alejandro Tabilo (68°) acaba de completar una espectacular jornada en el ATP de Río de Janeiro, al que clasificó a la final con un impecable desempeño.

La raqueta número uno de Chile venció en dos sets, por 6-3 y 6-3, al peruano Ignacio Buse (91°) para avanzar a la final de un ATP 500 por primera vez en su carrera.

Pese a que el inicio de “Jano” no fue el esperado, ya que recibió un quiebre de entrada en la primera manga, devolvió el rompimiento de inmediato y, a partir de ahí, dominó sin problemas el resto del juego.

En el segundo set la historia fue similar para el nacido en Toronto, aunque en esta ocasión su segundo quiebre coincidió con el match point del encuentro.

Ahora, Alejandro Tabilo deberá esperar a su rival de la llave entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva, duelo que también fue postergado ayer por la lluvia en Brasil.

La final del ATP 500 de Río de Janeiro está agendada para este mismo domingo a las 17:00 horas, a la espera de cómo evolucione el clima en la ciudad.