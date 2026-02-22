A 32 años de su muerte: tío de Kurt Cobain rompe el silencio y apoya teoría del asesinato del cantante / Getty Images

A más de tres décadas del fallecimiento de Kurt Cobain, el misterio en torno a su muerte parece continuar.

Esta semana, Gary Cobain, tío del legendario vocalista de Nirvana, concedió una entrevista al medio británico Daily Mail, donde reafirmó sus sospechas de que su sobrino no se quitó la vida el 8 de abril de 1994, sino que fue víctima de un homicidio.

Según el familiar del artista, la investigación realizada por la policía de Seattle en aquel entonces fue “descuidada”. Además, reveló que el abuelo de Kurt, Lelain Cobain, murió con la firme convicción de que el músico había sido asesinado. “Es agradable que finalmente alguien más se diera cuenta”, aseveró el tío del artista.

“Debería haber huellas por toda el arma”

Uno de los puntos más críticos que Gary Cobain puso sobre la mesa tiene que ver con la logística del hecho. “Debería haber huellas por toda el arma. La escopeta medía 45 pulgadas de largo (114 cm), no creo que yo mismo pudiera alcanzarla”, señaló, cuestionando la capacidad física de su sobrino para accionar el arma contra sí mismo.

Respecto a la famosa nota encontrada cerca del cuerpo, el familiar sostiene que no era una carta de despedida de la vida, sino una despedida del mundo de la música y de las presiones de la industria, ya que Kurt supuestamente planeaba iniciar una carrera en solitario lejos de Nirvana.

Las declaraciones de Gary Cobain se producen justo cuando un equipo de investigadores privados presentaron una nueva hipótesis que contradice la versión del suicidio.

Según el estudio, la cantidad de heroína en el sistema de Cobain era tan alta que habría sido letal de forma casi inmediata. Los expertos postulan que el cantante fue forzado a consumir dicha dosis para dejarlo incapacitado y, en ese estado de total indefensión, un tercero habría disparado la escopeta.

Pese a estos antecedentes, el Departamento de Policía de Seattle mantiene una postura inamovible. “Kurt Cobain murió por suicidio en 1994. Esta sigue siendo la posición mantenida”, afirmó un portavoz a la prensa.