;

Nuevo informe forense sobre Kurt Cobain reabre la polémica: “Esto es un homicidio...”

32 años después de la muerte del vocalista de Nirvana un grupo de investigadores mostró una nueva hipótesis.

Nicolás Lara Córdova

Kurt Cobain

Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994, el mundo de la música sufría con la noticia de la muerte de Kurt Cobain. El vocalista de Nirvana fue encontrado en su casa en Seattle con una herida fatal en su cabeza provocada por una escopeta alrededor de tres días antes.

Hoy, 32 años después de ese suceso un equipo privado de científicos forenses reabrió el debate y mediático sobre la causa de muerte de Cobain.

Revisa también:

ADN

La investigación fue liderada por los especialistas Brian Burnett y Michelle Wilkins, quienes plantearon que el músico pudo ser víctima de un homicidio cuidadosamente orquestado.

“Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, indicaron en conversación con Daily Mail.

El informe que fue publicado en la International Journal of Forensic Science plantea diez elementos clave que contradicen la hipótesis del suicidio.

Las claves de la investigación forense del caso de Kurt Cobain

Según Michelle Wilkins, los daños que presentó el cerebro y el hígado del artista revelan un proceso de hipoxia prolongado.

“Esto no ocurre en una muerte instantánea por escopeta, sino en una sobredosis prolongada“, explicó la investigadora.

Según el equipo de investigación, el estado en el que se encontraba Cobain por haber recibido una dosis de heroína diez veces superior a la habitual, le habría impedido manipular una escopeta.

“Hay aspectos en la autopsia que dicen: ‘Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo”, afirmó Wilkins.

Otro punto clave señalado por la investigación fue la ausencia de sangre en la mano izquierda de Cobain. Los especialistas indican que en este tipo de suicidios esa mano debería estar cubierta de sangre, algo que no ocurrió.

“Si estamos equivocados, solo pedimos que nos lo demuestren”, sentenció.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad