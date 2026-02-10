Nuevo informe forense sobre Kurt Cobain reabre la polémica: “Esto es un homicidio...”

El 5 de abril de 1994, el mundo de la música sufría con la noticia de la muerte de Kurt Cobain. El vocalista de Nirvana fue encontrado en su casa en Seattle con una herida fatal en su cabeza provocada por una escopeta alrededor de tres días antes.

Hoy, 32 años después de ese suceso un equipo privado de científicos forenses reabrió el debate y mediático sobre la causa de muerte de Cobain.

La investigación fue liderada por los especialistas Brian Burnett y Michelle Wilkins, quienes plantearon que el músico pudo ser víctima de un homicidio cuidadosamente orquestado.

“Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, indicaron en conversación con Daily Mail.

El informe que fue publicado en la International Journal of Forensic Science plantea diez elementos clave que contradicen la hipótesis del suicidio.

Las claves de la investigación forense del caso de Kurt Cobain

Según Michelle Wilkins, los daños que presentó el cerebro y el hígado del artista revelan un proceso de hipoxia prolongado.

“Esto no ocurre en una muerte instantánea por escopeta, sino en una sobredosis prolongada“, explicó la investigadora.

Según el equipo de investigación, el estado en el que se encontraba Cobain por haber recibido una dosis de heroína diez veces superior a la habitual, le habría impedido manipular una escopeta.

“Hay aspectos en la autopsia que dicen: ‘Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo”, afirmó Wilkins.

Otro punto clave señalado por la investigación fue la ausencia de sangre en la mano izquierda de Cobain. Los especialistas indican que en este tipo de suicidios esa mano debería estar cubierta de sangre, algo que no ocurrió.

“Si estamos equivocados, solo pedimos que nos lo demuestren”, sentenció.