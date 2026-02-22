;

Festival de Viña 2026: quiénes se presentan este domingo 22 de febrero

La edición 65 del Festival de Viña del Mar comienza esta noche en la Quinta Vergara con música internacional, humor y las primeras competencias.

Verónica Villalobos

Festival de Viña 2026: quiénes se presentan este domingo 22 de febrero

Santiago

Este domingo 22 de febrero se da inicio a la versión número 65 del Festival de Viña del Mar, que se extenderá hasta el viernes 27 en la Quinta Vergara. El certamen es organizado por la alianza Mega-Bizarro y contará nuevamente con la animación de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

La primera noche comenzará a las 21:30 horas y será transmitida en vivo por Mega, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas. También podrá verse a través de la plataforma Mega Go y vía streaming por Disney+ para el resto de Latinoamérica.

Revisa también

ADN

En el escenario se presentará la artista internacional Gloria Estefan, mientras que el humor estará a cargo de Stefan Kramer. Además, la jornada incluirá la Competencia Folclórica con representantes de Chile, México y España, y la Competencia Internacional con Argentina, España y Ecuador.

La noche también contará con la participación de Matteo Bocelli, dando inicio oficial a una nueva semana del evento musical más importante del verano.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad