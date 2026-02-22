Festival de Viña 2026: quiénes se presentan este domingo 22 de febrero

Santiago

Este domingo 22 de febrero se da inicio a la versión número 65 del Festival de Viña del Mar, que se extenderá hasta el viernes 27 en la Quinta Vergara. El certamen es organizado por la alianza Mega-Bizarro y contará nuevamente con la animación de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

La primera noche comenzará a las 21:30 horas y será transmitida en vivo por Mega, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas. También podrá verse a través de la plataforma Mega Go y vía streaming por Disney+ para el resto de Latinoamérica.

En el escenario se presentará la artista internacional Gloria Estefan, mientras que el humor estará a cargo de Stefan Kramer. Además, la jornada incluirá la Competencia Folclórica con representantes de Chile, México y España, y la Competencia Internacional con Argentina, España y Ecuador.

La noche también contará con la participación de Matteo Bocelli, dando inicio oficial a una nueva semana del evento musical más importante del verano.