;

VIDEO. “Nos vimos un poco minimizados”: la autocrítica de Carabalí por el error que marcó la derrota de O’Higgins ante Colo Colo

El portero de los celestes reconoció que el desgaste del partido ante Bahía les pasó la cuenta.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

“Nos vimos un poco minimizados”: la autocrítica de Carabalí por el error que marcó la derrota de O’Higgins ante Colo Colo

“Nos vimos un poco minimizados”: la autocrítica de Carabalí por el error que marcó la derrota de O’Higgins ante Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

O’Higgins no dosificó prácticamente nada respecto al equipo que le ganó a Bahía por Copa Libertadores para enfrentar hoy sábado a Colo Colo en Rancagua.

Sin embargo, en el plantel celeste reconocieron que el cansancio fue factor en El Teniente.

Revisa también:

ADN

“Partido complicado, raro. Nos sentiamos un poco cansados y eso nos pasó un poco la cuenta, el calor, la cancha seca. Son matices que te van condicionando”, dijo el portero Omar Carabalí, que ante la consulta de ADN Deportes reconoció su responsabilidad en el gol que les costó la derrota.

Fue un error completamnte mío, me hago cargo. Me da un bote mal, me queda dentro y le cae a Claudio. No puedo tratar de defenderme de algo de lo que me hago cargo, asumo el error”, planteó el exportero del “Cacique”, dándole también mérito al rival por el resultado.

“Colo Colo igual juega, jugaron bien. En el mano a mano nos vimos un poco minimizados, pero estábamos un poco cansados”, comentó Carabalí, ya pensando en la visita que harán a Brasil por tratar de meterse en la fase 3 de la Copa Libertadores.

“El fútbol te da revancha rápido, tenemos que meternos de lleno en Bahía (...) Somos un plantel joven, con trabajo lo sacamos adelante", cerró el portero.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad