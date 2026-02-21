“Nos vimos un poco minimizados”: la autocrítica de Carabalí por el error que marcó la derrota de O’Higgins ante Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

O’Higgins no dosificó prácticamente nada respecto al equipo que le ganó a Bahía por Copa Libertadores para enfrentar hoy sábado a Colo Colo en Rancagua.

Sin embargo, en el plantel celeste reconocieron que el cansancio fue factor en El Teniente.

“Partido complicado, raro. Nos sentiamos un poco cansados y eso nos pasó un poco la cuenta, el calor, la cancha seca. Son matices que te van condicionando”, dijo el portero Omar Carabalí, que ante la consulta de ADN Deportes reconoció su responsabilidad en el gol que les costó la derrota.

“Fue un error completamnte mío, me hago cargo. Me da un bote mal, me queda dentro y le cae a Claudio. No puedo tratar de defenderme de algo de lo que me hago cargo, asumo el error”, planteó el exportero del “Cacique”, dándole también mérito al rival por el resultado.

“Colo Colo igual juega, jugaron bien. En el mano a mano nos vimos un poco minimizados, pero estábamos un poco cansados”, comentó Carabalí, ya pensando en la visita que harán a Brasil por tratar de meterse en la fase 3 de la Copa Libertadores.

“El fútbol te da revancha rápido, tenemos que meternos de lleno en Bahía (...) Somos un plantel joven, con trabajo lo sacamos adelante", cerró el portero.