U de Chile deja fuera a dos de sus refuerzos en la citación para enfrentar a Deportes Limache / Twitter @udechile

Universidad de Chile trabaja sin margen de error de cara al partido que mañana domingo tendrán ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, marcando el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Al respecto, los azules ya tienen la citación de 20 jugadores para el juego en Ñuñoa, para el cual hay importantes novedades.

En lo positivo, está el regreso de Marcelo Díaz, quien ya está en condiciones de jugar tras la operación al talón a la cual se sometió a finales del año pasado.

Sin embargo, en la configuración de la nómina, hay dos refuerzos que quedaron al margen.

Por un lado, está la situación del lesionado Octavio Rivero, a lo que se suma la puesta a punto del lateral Marcelo Morales, lo que matendrá al juvenil Diego Vargas en la consideración de Francisco “Paqui” Meneghini.

La más probable formación de la U de Chile para jugar ante Deportes Limache será concGabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Felipe Salomoni en el mediocampo; y Eduardo Vargas junto a Juan Martín Lucero en ofensiva.