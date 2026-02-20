;

PREVIA. Universidad de Chile se mide ante Deportes Limache: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, online y por TV

Los azules van por su primer triunfo del año enfrentando al líder del Campeonato Nacional 2026. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile se mide ante Deportes Limache: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, online y por TV

Universidad de Chile se mide ante Deportes Limache: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, online y por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo 22 de febrero, Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El elenco universitario laico llega a este encuentro con la necesidad de sumar su primera victoria del año, apuntando a dejar atrás las críticas a su técnico, Francisco “Paqui” Meneghini.

En tanto, el “Tomate Mecánico” arribará a Ñuñoa con el ánimo a tope, considerando que no han sufrido derrotas aún en el torneo y son los sorprendentes líderes de la tabla.

Universidad de Chile vs Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre celestes y albos lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por el canal TNT Sports Premium. Además, se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 22 de febrero

20:30 horas | Universidad de Chile vs. Deportes Limache | Estadio Nacional

