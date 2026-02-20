Universidad de Chile se mide ante Deportes Limache: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, online y por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo 22 de febrero, Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El elenco universitario laico llega a este encuentro con la necesidad de sumar su primera victoria del año, apuntando a dejar atrás las críticas a su técnico, Francisco “Paqui” Meneghini.

En tanto, el “Tomate Mecánico” arribará a Ñuñoa con el ánimo a tope, considerando que no han sufrido derrotas aún en el torneo y son los sorprendentes líderes de la tabla.

Universidad de Chile vs Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre celestes y albos lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por el canal TNT Sports Premium. Además, se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 22 de febrero

20:30 horas | Universidad de Chile vs. Deportes Limache | Estadio Nacional