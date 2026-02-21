;

VIDEO. Tabilo clasifica por primera vez a semifinales de un ATP 500 y así lo celebra: “Hace mucho no tenía una chance así”

El chileno venció en la madrugada de este sábado a Thiago Tirante para meterse entre los cuatro mejores del ATP de Río de Janeiro.

Javier Catalán

Río Open

Río Open / JOAO PIRES

Alejandro Tabilo venció a Thiago Tirante para avanzar a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, superando no solo a su rival, sino también al clima carioca, que postergó en más de una ocasión el desarrollo del encuentro.

En zona mixta, el número uno de Chile se refirió a la batalla que vivió en tierras brasileñas, en un duelo que terminó pasadas las 2 de la madrugada, y en el que contó con el apoyo de parte del público local.

Se pasaron, en cada cambio de lado sentí esa energía. En el tercero entré medio bajo, pero me ayudaron mucho y salí con todo en el final”, dijo sobre los fanáticos brasileños que lo alentaron durante el partido.

Revisa también:

ADN

“Me ha pasado de todo un poco. Hace mucho no tenía una chance así, de poder dar vuelta la cabeza y ganarlo. Por esa parte, orgulloso de mí mismo”, afirmó el nacido en Toronto acerca de las condiciones que tuvo que superar.

Además, también analizó a su rival en semifinales, el peruano Ignacio Buse. “Viene jugando muy bien hace mucho tiempo, ganando muchos Challengers y llegando a semis o finales de ATP. Es un buen jugador, va a ser muy duro; ojalá estar lo mejor posible”, cerró Alejandro Tabilo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad