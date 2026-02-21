VIDEO. Tabilo clasifica por primera vez a semifinales de un ATP 500 y así lo celebra: “Hace mucho no tenía una chance así”
El chileno venció en la madrugada de este sábado a Thiago Tirante para meterse entre los cuatro mejores del ATP de Río de Janeiro.
Alejandro Tabilo venció a Thiago Tirante para avanzar a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, superando no solo a su rival, sino también al clima carioca, que postergó en más de una ocasión el desarrollo del encuentro.
En zona mixta, el número uno de Chile se refirió a la batalla que vivió en tierras brasileñas, en un duelo que terminó pasadas las 2 de la madrugada, y en el que contó con el apoyo de parte del público local.
“Se pasaron, en cada cambio de lado sentí esa energía. En el tercero entré medio bajo, pero me ayudaron mucho y salí con todo en el final”, dijo sobre los fanáticos brasileños que lo alentaron durante el partido.
“Me ha pasado de todo un poco. Hace mucho no tenía una chance así, de poder dar vuelta la cabeza y ganarlo. Por esa parte, orgulloso de mí mismo”, afirmó el nacido en Toronto acerca de las condiciones que tuvo que superar.
Además, también analizó a su rival en semifinales, el peruano Ignacio Buse. “Viene jugando muy bien hace mucho tiempo, ganando muchos Challengers y llegando a semis o finales de ATP. Es un buen jugador, va a ser muy duro; ojalá estar lo mejor posible”, cerró Alejandro Tabilo.
