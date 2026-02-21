;

Tabilo supera a la lluvia y la resistencia de Tirante para meterse en semifinales de Río de Janeiro: volverá al top 50

El número 1 de Chile se sobrepuso a la postergación de su partido y a dilapidar un match point en el segundo set para ganar en casi 3 horas de juego.

Carlos Madariaga

Alejandro Tabilo vivió un viernes extenuante en la disputa de los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde debió esperar y bastante para afrontar su juego ante el argentino Thiago Tirante.

Las condiciones fueron cambiantes producto de la lluvia que cayó sobre la “Ciudad Maravillosa”, cuestión que llevó a los organizadores a trasladar el partido del último turno de la cancha Gustavo Kuerten al Court 1.

El chileno y el argentino apenas alcanzaron a jugar seis juegos cuando nuevamente el cambiante clima carioca llevó a una suspensión del partido por cerca de 40 minutos.

Ya en condiciones óptimas, cerca de la medianoche en Chile, el encuentro pudo reanudarse. Tirante “pegó primero” y quebró en el undécimo juego, sirviendo para llevarse el primer set. Sin embargo, la mejor raqueta nacional recuperó inmediatamente el break para luego, en un impecable despliegue, ganar el tie break por 7-2.

Evalentonado y muy suelto con sus tiros, Alejandro Tabilo marcó diferencias con un batallado break a favor en el primer game del segundo set.

Afianzado en su zurda y con el respaldo de un muy sólido servicio, “Jano” llegó a sacar por el partido, con ventaja de 5/4, pero el trasandino concretó el rompimiento que le permitió seguir con vida en el encuentro (en su segunda chance de todo el partido), forzando otro desempate.

Esta vez, eso sí, y pese a disponer de un match point a favor (pero con el saque de su rival), la suerte fue dispar para el chileno, que sufrió con la potencia de un Tirante que logró llevarse el tie break por 8-6.

Ya en el set decisivo, el argentino cometió sucesivos errores que le permitieron al nacido en Toronto no irse del partido y, con dos rompimientos seguidos a su favor, concretó un contundente 6/1 con que selló el triunfo en 2 horas y 54 minutos de juego.

Con este resultado, Alejandro Tabilo consolida la mejor actuación de su carrera en un torneo nivel ATP 500 y además abrochó su regreso al top 50 del ranking.

Este sábado, cerca de las 19:00 horas, buscará el paso a la final de Río de Janeiro cuando se mida ante la gran revelación del torneo, el peruano Ignacio Buse, quien viene de eliminar a Joao Fonseca y Matteo Berrettini.

