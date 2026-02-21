Uno de los anhelos que tuvo Colo Colo en el mercado de fichajes fue Víctor Dávila, quien a principio de temporada estaba con pie y medio fuera del Club América, pero que ahora revirtió la situación.

En el último partido de las “Águilas” por la Liga MX, donde vencieron 4-0 al Pachuca, el formado en Huachipato fue suplente, pero ingresó desde el banco para volver a los goles en tierras aztecas.

Tras un centro al área desde el sector izquierdo, Lima se la bajó de pecho al chileno, que de primera sacó una volea inatajable para el portero rival.

Con esta anotación, ya son dos goles de Dávila en el mes de febrero, además de ir sumando distintos partidos como titular, lo que ratifica que es importante en los planes del entrenador André Jardine.

Por otro lado, en Pachuca estuvo presente en el banco de suplentes Ángelo Araos, aunque el ex Universidad de Chile finalmente no vio minutos.