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VIDEO. “Chile conquistó una cocina mexicana”: influencer se hace viral tras preparar calzones rotos cantando 31 Minutos

El video sorprendió a los chilenos, quienes llenaron de comentarios positivos el video de la joven.

Javiera Rivera

@Soyandreastrada

@Soyandreastrada

La influencer gastronómica Andrea Strada se llenó de comentarios chilenos tras compartir un video preparando calzones rotos, uno de los dulces más tradicionales del invierno en Chile.

El registro rápidamente llamó la atención de usuarios nacionales, no solo por la receta, sino también porque la creadora de contenido cocinó mientras cantaba “Mi muñeca me habló”, canción del icónico programa chileno 31 Minutos.

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En el video, la influencer mostró paso a paso cómo preparó los tradicionales calzones rotos, una receta de invierno típica chilena elaborada con masa frita y azúcar flor.

Usuarios chilenos reaccionaron al video

Tras la publicación del video, varios seguidores destacaron el cariño y entusiasmo de la influencer por la cultura chilena: “Chile conquistó una cocina mexicana”, escribieron algunos.

Otros internautas también destacaron el carisma de la influencer y su entretenida forma de acercarse a la gastronomía nacional.

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