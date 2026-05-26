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Reconocida tienda internacional lanza su app en Chile con envío gratis y beneficios exclusivos antes del Cyber

La nueva plataforma ya está disponible en Google Play y App Store, con acceso anticipado a descuentos y promociones especiales.

Juan Castillo

Uso de celular

Uso de celular

H&M anunció oficialmente el lanzamiento de su aplicación en Chile, una nueva plataforma que permitirá comprar desde cualquier punto del país y acceder a beneficios exclusivos durante sus primeros días de funcionamiento.

La llegada de la app ocurre en la antesala del Cyber Day, uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico en el país, y busca facilitar una experiencia de compra más rápida, personalizada y amigable para quienes siguen las ofertas y colecciones de la marca.

Envío gratis, descuentos anticipados y compras desde el celular

Durante sus primeras semanas, la aplicación ofrecerá envío gratis en compras realizadas a través de la plataforma, además de acceso anticipado a descuentos especiales. La marca también adelantó que durante el año sumará colecciones y promociones disponibles únicamente en este canal.

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La app integra, además, el programa de membresía de H&M, lo que permitirá acceder a sus beneficios en un solo lugar, sin necesidad de ingresar al sitio web.

Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay, destacó que el lanzamiento busca fortalecer la relación directa con los consumidores. “Estamos muy felices de lanzar esta aplicación en Chile, porque representa una nueva forma de estar más cerca de nuestros clientes y acompañarlos con una experiencia de compra más simple, rápida y personalizada”, señaló.

En esa línea, la ejecutiva agregó que la herramienta permitirá profundizar la estrategia digital de la compañía. “La App nos permite seguir fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal y conectar con las personas de una manera más directa y cotidiana”, afirmó.

El estreno llega en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico en Chile. Según datos del estudio TGI de Kantar IBOPE Media, el 73% de los chilenos realizó compras online durante los últimos seis meses, mientras que un 23% lo hace mensualmente.

Con esta apuesta, H&M busca consolidar el celular como un canal clave de compra, especialmente en días de alta demanda y promociones masivas.

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