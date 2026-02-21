;

“El proyecto se encuentra rechazado”: ministra de Medio Ambiente aborda fallo de la Corte de de Apelaciones que confirma decisión sobre Dominga

El tribunal de alzada anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental y ratificó la determinación adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025.

Cristóbal Álvarez

“El proyecto se encuentra rechazado”: ministra de Medio Ambiente aborda fallo de la Corte de de Apelaciones que confirma decisión sobre Dominga

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el rechazo del proyecto minero Dominga, luego de anular de oficio todo lo obrado por el Primer Tribunal Ambiental, al considerar que su aplicación en esta etapa del proceso resultaba improcedente.

Mediante un fallo unánime dictado este sábado 21 de febrero, el tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución emitida en febrero de 2025 por el Tribunal Ambiental, en el marco de la etapa de cumplimiento. Con ello, se ratificó la decisión adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025, que rechazó el proyecto tras acoger diversas reclamaciones.

La Segunda Sala del tribunal, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, sostuvo que la resolución cuestionada “no corresponde a un caso previsto por la ley”, por lo que debía ser anulada en su totalidad.

Tras conocerse el fallo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la decisión y detalló que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental. Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del comité de ministros de enero de dos mil veinticinco”, dijo.

“El comité de ministros dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre del dos mil veinticuatro, y que, actuando dentro del ámbito de su competencia, las instituciones funcionan”, añadió.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente también destacaron que el Comité de Ministros cumplió oportunamente con la sentencia dictada en diciembre de 2024 y que, dentro de sus atribuciones legales, resolvió rechazar el proyecto en enero de 2025.

