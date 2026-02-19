Trinidad Steinert y Rodrigo Mundaca coordinan agenda de seguridad para la región de Valparaíso

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, encabezó este jueves una reunión de trabajo con el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, centrada en establecer los ejes de colaboración institucional para enfrentar la criminalidad en la zona. El encuentro, desarrollado en las dependencias de la gobernación, tuvo como objetivo principal el diagnóstico de la situación delictiva regional y la optimización de los recursos destinados a la prevención.

Durante la sesión, que se extendió por más de 60 minutos, ambas autoridades revisaron carteras de proyectos orientadas a robustecer las capacidades operativas de las policías. Steinert enfatizó la importancia de los mecanismos de inversión que el Gobierno Regional ha implementado junto a su consejo, los cuales podrían servir de modelo para otras zonas del territorio nacional.

Según los datos entregados tras la cita, la agenda incluyó una revisión profunda de la infraestructura y el equipamiento policial, además de la articulación necesaria entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Subsecretaría de Prevención del Delito. La futura secretaria de Estado subrayó la necesidad de un enfoque territorial para abordar la crisis de seguridad.

“Nos queda mucho trabajo por hacer”

“Tenemos que trabajar en forma coordinada y conjunta para que la seguridad, que es un derecho fundamental, vuelva a nuestro país con gran fuerza”, indicó Steinert al finalizar el encuentro. La futura autoridad nacional destacó que su gestión se caracterizará por el trabajo en terreno para recolectar herramientas y conocimientos que permitan fortalecer la estrategia país.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca calificó el acercamiento como una “buena señal” para la descentralización de las políticas públicas de protección. El jefe regional valoró que la próxima titular de la cartera demuestre una preocupación genuina por las regiones y valide el rol protagónico que tienen los gobiernos locales en la gestión de la seguridad pública.

Finalmente, la futura ministra recalcó que se lleva diversos desafíos para plantear a nivel nacional, asegurando que “nos queda mucho trabajo por hacer” en la consolidación de una red interinstitucional que responda a las demandas ciudadanas de protección.