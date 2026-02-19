;

Trinidad Steinert y Rodrigo Mundaca coordinan agenda de seguridad para la región de Valparaíso

La futura ministra y el gobernador regional sostuvieron una cita de más de una hora para revisar la inversión en prevención y capacidades operativas.

Mario Vergara

Gonzalo Pérez

19 DE FEBRERO DE 2026/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

19 DE FEBRERO DE 2026/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, encabezó este jueves una reunión de trabajo con el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, centrada en establecer los ejes de colaboración institucional para enfrentar la criminalidad en la zona. El encuentro, desarrollado en las dependencias de la gobernación, tuvo como objetivo principal el diagnóstico de la situación delictiva regional y la optimización de los recursos destinados a la prevención.

Durante la sesión, que se extendió por más de 60 minutos, ambas autoridades revisaron carteras de proyectos orientadas a robustecer las capacidades operativas de las policías. Steinert enfatizó la importancia de los mecanismos de inversión que el Gobierno Regional ha implementado junto a su consejo, los cuales podrían servir de modelo para otras zonas del territorio nacional.

Revisa también:

ADN

Según los datos entregados tras la cita, la agenda incluyó una revisión profunda de la infraestructura y el equipamiento policial, además de la articulación necesaria entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Subsecretaría de Prevención del Delito. La futura secretaria de Estado subrayó la necesidad de un enfoque territorial para abordar la crisis de seguridad.

“Nos queda mucho trabajo por hacer”

“Tenemos que trabajar en forma coordinada y conjunta para que la seguridad, que es un derecho fundamental, vuelva a nuestro país con gran fuerza”, indicó Steinert al finalizar el encuentro. La futura autoridad nacional destacó que su gestión se caracterizará por el trabajo en terreno para recolectar herramientas y conocimientos que permitan fortalecer la estrategia país.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca calificó el acercamiento como una “buena señal” para la descentralización de las políticas públicas de protección. El jefe regional valoró que la próxima titular de la cartera demuestre una preocupación genuina por las regiones y valide el rol protagónico que tienen los gobiernos locales en la gestión de la seguridad pública.

Finalmente, la futura ministra recalcó que se lleva diversos desafíos para plantear a nivel nacional, asegurando que “nos queda mucho trabajo por hacer” en la consolidación de una red interinstitucional que responda a las demandas ciudadanas de protección.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad