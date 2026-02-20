;

FOTO. Pablo Chill-E impactó a las redes con su traje de la Gala de Viña: “Esto es por mis amigos muertos...”

El cantante urbano sorprendió con un traje en el que presentó unos impactos de bala.

Nicolás Lara Córdova

Este viernes se llevó a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar donde diferentes invitados se presentaron en el Sporting Club.

En esta ocasión se presentó Pablo Chill-E, quien debutará como jurado en el Festival de Viña.

Durante su presentación en la alfombra roja, el artista urbano llamó la atención por un detalle en su traje: tenía impactos de bala.

Al ser consultado al respecto, Pablo Chill-E dejó un impactante mensaje.

“Estos son balazos en representación a toda la violencia que hay en las calles, a mis amigos que han muerto y a toda la gente que ha muerto en las guerras, gente inocente; por eso puse balazos en mi traje”, comentó el artista de 25 años.

Sobre su rol como jurado del Festival de Viña, el cantante indicó que: “estoy contento de que me hayan dado la oportunidad, se siente bien”

“Es una gran responsabilidad. Yo creo que le voy a dar buena nota a todos, para mi todos son más artistas que yo”, comentó entre risas.

Revisa en detalle el traje de Pablo Chill-E

ADN

Captura: Mega

