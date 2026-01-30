;

El club de los 27 ataca de nuevo: muere reconocida cantante de K-pop

El fallecimiento de la artista se dio a conocer por la firma de su dúo a través de redes sociales.

Sebastián Escares

Una impactante noticia recibieron los fanáticos del K-pop a nivel mundial, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la cantante coreana de 27 años Moo Soo-jin, miembro de Acoustic Collabo.

La información se dio a conocer por medio de redes sociales, mediante un comunicado que compartió la firma del dúo.

Lamentamos comunicarles esta triste noticia. La vocalista de Acoustic Collabo, Mo Soo-jin, nos dejó el pasado 25 de enero”, informaron en la publicación.

Sin embargo, desde la firma señalaron que “de acuerdo a sus deseos”, no entregarán mayores detalles del fallecimiento de la cantante de 27 años.

“De acuerdo con sus deseos, no se revelará información detallada, incluida la causa de la muerte, por lo que les pedimos su generosa comprensión”, complementaron en el comunicado.

Una carrera solista truncada

Sobre su funeral, detallaron que “se llevaron a cabo de forma silenciosa y privada, con la asistencia únicamente de familiares y amigos, de acuerdo con los deseos de la familia en duelo”.

Mo Soo-jin se incorporo a Acoustic Collabo en 2018, se convirtió en la tercera vocalista de la agrupación y participó en el tercer disco del dúo llamado “Good to be with You”.

Además, en junio del 2025 lanzó su primer sencillo como solista, el cual tuvo por nombre “Your Universe”.

