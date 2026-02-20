VIDEO. Tonka Tomicic sorprende a las redes con su entrada a la Gala de Viña: “Siempre es la reina”
Los usuarios de redes sociales aplaudieron el desfile realizado por la presentadora en el inicio de la Gala de Viña del Mar.
Este viernes en la noche se llevó a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar donde diferentes invitados lucieron sus mejores vestidos y trajes en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
Una que se llevó todos los aplausos fue la animadora de la Gala, Tonka Tomicic, quien se presentó con un vestido blanco que utilizó en 2008 en el mismo evento.
Revisa también:
“Pueden decir lo que quieran de Tonka Tomicic, pero siempre es la reina de las galas”; “Tonka siempre ha sido la reina de esa alfombra roja”; “49 años y sigue hermosa”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.
Revisa el paso de Tonka Tomicic en la Gala de Viña 2026
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.