;

La lluvia posterga al domingo la semifinal de Tabilo en Río de Janeiro: a qué hora jugará y cuando disputaría una hipotética final

El mal clima en la “Ciudad Maravillosa” llevó a que no pudieran completarse los partidos de singles agendados para el sábado.

Carlos Madariaga

La lluvia posterga al domingo la semifinal de Tabilo en Río de Janeiro: a qué hora jugará y cuando disputaría una hipotética final

La lluvia posterga al domingo la semifinal de Tabilo en Río de Janeiro: a qué hora jugará y cuando disputaría una hipotética final / JOAO PIRES

La expectativa estaba instalada para este sábado en el Jockey Club de Río de Janeiro, sede del torneo ATP 500, en torno a las semifinales de los singles.

Alejandro Tabilo estaba programado para jugar en el segundo turno de la cancha central su duelo ante el peruano Ignacio Buse.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el clima en la “Ciudad Maravillosa” fue aún peor respecto del viernes, donde al menos permitió que se pudieran completar los cuartos de final.

En este sábado, la lluvia paralizó la primera semifinal, cuando Vit Kopriva se imponía a Tomás Etcheverry por 5/4: el agua no paró de caer y pese al intento de reagendar los duelos para que se disputasen en paralelo, la situación se hizo insostenible.

Es así como Alejandro Tabilo buscará este domingo, si el clima en Río de Janeiro lo permite, su paso a la final del torneo.

El juego ante Ignacio Buse quedó agendado para las 11:00 horas en el Court 1. En caso de ganar, disputará el mismo domingo la definición por el título, agendada en principio para las 17:00 horas. Todo en medio de la incertidumbre por si la lluvia permitirá cerrar o no el campeonato.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad