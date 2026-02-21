La lluvia posterga al domingo la semifinal de Tabilo en Río de Janeiro: a qué hora jugará y cuando disputaría una hipotética final / JOAO PIRES

La expectativa estaba instalada para este sábado en el Jockey Club de Río de Janeiro, sede del torneo ATP 500, en torno a las semifinales de los singles.

Alejandro Tabilo estaba programado para jugar en el segundo turno de la cancha central su duelo ante el peruano Ignacio Buse.

Sin embargo, el clima en la “Ciudad Maravillosa” fue aún peor respecto del viernes, donde al menos permitió que se pudieran completar los cuartos de final.

En este sábado, la lluvia paralizó la primera semifinal, cuando Vit Kopriva se imponía a Tomás Etcheverry por 5/4: el agua no paró de caer y pese al intento de reagendar los duelos para que se disputasen en paralelo, la situación se hizo insostenible.

Es así como Alejandro Tabilo buscará este domingo, si el clima en Río de Janeiro lo permite, su paso a la final del torneo.

El juego ante Ignacio Buse quedó agendado para las 11:00 horas en el Court 1. En caso de ganar, disputará el mismo domingo la definición por el título, agendada en principio para las 17:00 horas. Todo en medio de la incertidumbre por si la lluvia permitirá cerrar o no el campeonato.