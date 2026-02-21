;

Alejandro Tabilo en las semifinales del ATP de Río de Janeiro: Cuándo dónde y a qué hora ver su duelo ante Ignacio Buse

El chileno se medirá ante el sorprendente talento peruano en busca de alcanzar la final del certamen.

Javier Catalán

Río Open

Río Open / JOAO PIRES

Alejandro Tabilo atraviesa un estado de forma espectacular, lo que lo ha llevado a instalarse en las semifinales del ATP de Río de Janeiro, luego de vencer en cuartos de final al argentino Thiago Tirante.

Esta será la primera vez que “Jano” dispute la ronda de los cuatro mejores de un ATP 500 y enfrente tendrá a un sorprendente rival.

Se trata del peruano Ignacio Buse (91°), que también jugará semifinales de este tipo de torneo por primera vez y que viene de dar el batacazo al vencer al italiano Matteo Berrettini (57°).

Para quien avance a la final, deberá enfrentarse al ganador de la llave entre el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vít Kopřiva (87°).

Cuándo, dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en las semifinales del ATP de Río de Janeiro

El nacido en Toronto se enfrentará a Ignacio Buse este sábado 21 de febrero, no antes de las 19:00 horas de Chile, ya que será el último duelo que se dispute en la cancha central del recinto.

El partido podrás seguirlo vía streaming a través de la plataforma Disney+, a la cual hay que estar suscrito para acceder al contenido.

