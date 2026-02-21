;

Joven estuvo más de un año en la cárcel por delito que no cometió: recibirá millonaria indemnización del Fisco

El Ministerio Público lo inculpó de un delito de robo basado en un reconocimiento fotográfico que se utilizó cuando el joven tenía 16 años.

Sebastián Escares

Formalización - Imputado

Formalización - Imputado / VICTOR HUENANTE

El Segundo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar una indemnización total que supera los $55 millones en favor de un joven de 22 años y su madre.

Esto, luego de que el afectado permaneció más de un año en prisión preventiva tras ser imputado erróneamente por un delito de robo que jamás cometió.

La pesadilla del joven comenzó cuando el Ministerio Público basó su acusación en un reconocimiento fotográfico defectuoso, utilizando una imagen de cuando el imputado tenía apenas 16 años.

Esta “investigación deficiente” ignoró pruebas científicas que habrían descartado su participación desde el primer día, manteniendo al joven privado de libertad injustificadamente hasta que se dio con los verdaderos culpables.

La millonaria indemnización

El fallo judicial es tajante al calificar el desempeño del ente persecutor como “injustificadamente erróneo”. Según la sentencia, la Fiscalía privilegió un registro visual poco confiable por sobre evidencias objetivas como el análisis de huellas dactilares. Solo tras un año de encierro, la causa fue desestimada al identificarse a los autores reales del ilícito mediante pruebas científicas.

“La condena de los verdaderos autores con prueba objetiva evidencia que la privación de libertad del demandante fue consecuencia directa de una investigación que privilegió un antecedente probatorio defectuoso”, señala la resolución.

El desglose de la indemnización incluye $30.000.000 por daño moral para el joven, más de $5.000.000 por lucro cesante y $20.000.000 para su madre, quien también sufrió las consecuencias del proceso. De tal modo, la cifra final superará los $55.000.000 en total.

“El demandante no habría permanecido privado de libertad durante el extenso período señalado si el ente persecutor hubiese cumplido con su estándar de diligencia”, se lee en la resolución.

