VIDEO. Hito científico: estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y captan la curvatura de la Tierra

Siete alumnos y un docente del Liceo Bicentenario Santa Teresa de los Andes estuvieron detrás de la hazaña.

Sebastián Escares

Un verdadero hito científico logró un grupo de siete estudiantes del Liceo Bicentenario Santa Teresa de los Andes, en la comuna de Colina, tras enviar una cápsula a la estratósfera.

El experimento, denominado STA EXPLORER, alcanzó la asombrosa altitud de 34 mil metros —casi cuatro veces la altura del Monte Everest—, logrando registrar con nitidez la curvatura de la Tierra y la luz del sol en el espacio negro.

El proyecto, que comenzó a gestarse a fines de 2024, consistió en un globo inflado con helio que transportaba cámaras, circuitos electrónicos y un sistema de GPS satetital.

Lanzado desde la zona de Melipilla, el dispositivo operó durante tres horas de vuelo antes de que el globo explotara de forma controlada en el límite con el espacio, permitiendo que la carga científica descendiera de manera segura gracias a un paracaídas diseñado por el mismo equipo.

Un año de planificación

El éxito de esta misión no fue obra del azar. Detrás del lanzamiento hubo un año de arduo trabajo coordinado por el docente de matemáticas Pablo Pailamilla, quien junto a alumnos de 3° medio, 4° medio y egresados, gestionó desde los circuitos técnicos hasta los permisos de vuelo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“En la caja iban las cámaras con las que pudimos grabar la estratósfera. También llevábamos circuitos y todos participamos en el armado del experimento”, explicó con orgullo Paulina López, estudiante de 3° medio involucrada en la construcción de la cápsula, consignó La Tercera.

Por su parte, el profesor Pailamilla destacó la complejidad logística del hito: “La idea era lanzar un globo a la estratósfera para grabar la curvatura de la Tierra. Para eso tuvimos que coordinar permisos de vuelo y planificar cada etapa durante aproximadamente un año”.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, valoró la iniciativa realizada por los estudiantes de su comuna. “Este proyecto demuestra que cuando confiamos en el talento de nuestras y nuestros estudiantes, y fortalecemos la educación pública, los resultados pueden ser extraordinarios”.

