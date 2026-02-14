;

Dos mujeres quedan en prisión tras agredir brutalmente a joven con discapacidad en La Serena

Las autoridades señalaron que la víctima con fue golpeada, quemada de gravedad y también habría sido drogada.

Javiera Rivera

Paulina Marin

Dos mujeres quedan en prisión tras agredir brutalmente a joven con discapacidad en La Serena

Dos mujeres quedan en prisión tras agredir brutalmente a joven con discapacidad en La Serena

02:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Impacto ha generado en la región de Coquimbo un grave caso de maltrato contra una joven de 23 años con discapacidad cognitiva, quien permanece en estado grave tras sufrir lesiones de extrema violencia en la comuna de La Serena.

Según los antecedentes, la víctima residía desde hace al menos dos años como allegada en un inmueble del sector Las Compañías Altas. En ese lugar habría sido golpeada y quemada con agua caliente. Además, se indaga si pudo haber sido drogada.

El caso salió a la luz tras reiteradas denuncias de vecinos, quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio. Con estos antecedentes, detectives de la PDI detuvieron a dos mujeres —madre e hija— por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves gravísimas.

Al respecto, el subprefecto Francisco Cornejo Rivera, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal La Serena, detalló que al concurrir al domicilio se constató la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, incluyendo quemaduras de consideración.

Revisa también

ADN

La joven fue ingresada en estado crítico y con riesgo vital al Hospital de La Serena, donde quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Debido a la gravedad de su condición posteriormente fue derivada a Santiago para recibir tratamiento médico especializado.

La audiencia de formalización se realizó este sábado 14 de febrero en el Juzgado de Garantía de La Serena. Una de las imputadas, de 37 años e identificada con las iniciales C.T.S., quedó en prisión preventiva.

En tanto, su hija, F.A.T., de 20 años, quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional tras colaborar con la investigación.

Finalmente, el tribunal decretó un plazo de 60 días para la investigación, aunque no se descarta que este período pueda ampliarse según el avance de las diligencias.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad