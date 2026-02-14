Dos mujeres quedan en prisión tras agredir brutalmente a joven con discapacidad en La Serena

Impacto ha generado en la región de Coquimbo un grave caso de maltrato contra una joven de 23 años con discapacidad cognitiva, quien permanece en estado grave tras sufrir lesiones de extrema violencia en la comuna de La Serena.

Según los antecedentes, la víctima residía desde hace al menos dos años como allegada en un inmueble del sector Las Compañías Altas. En ese lugar habría sido golpeada y quemada con agua caliente. Además, se indaga si pudo haber sido drogada.

El caso salió a la luz tras reiteradas denuncias de vecinos, quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio. Con estos antecedentes, detectives de la PDI detuvieron a dos mujeres —madre e hija— por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves gravísimas.

Al respecto, el subprefecto Francisco Cornejo Rivera, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal La Serena, detalló que al concurrir al domicilio se constató la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, incluyendo quemaduras de consideración.

La joven fue ingresada en estado crítico y con riesgo vital al Hospital de La Serena, donde quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Debido a la gravedad de su condición posteriormente fue derivada a Santiago para recibir tratamiento médico especializado.

La audiencia de formalización se realizó este sábado 14 de febrero en el Juzgado de Garantía de La Serena. Una de las imputadas, de 37 años e identificada con las iniciales C.T.S., quedó en prisión preventiva.

En tanto, su hija, F.A.T., de 20 años, quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional tras colaborar con la investigación.

Finalmente, el tribunal decretó un plazo de 60 días para la investigación, aunque no se descarta que este período pueda ampliarse según el avance de las diligencias.