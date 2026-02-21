;

Entre la furia de Vidal, una cuasi ley del ex y los lamentos de Carabalí: el “lado B” del triunfo de Colo Colo sobre O’Higgins

ADN.CL estuvo presente en El Teniente y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Daniel Ramírez

Colo Colo sumó su tercera victoria seguida en el Campeonato Nacional 2026 tras imponerse a O’Higgins como visitante.

ADN.CL estuvo en El Teniente y acá te contamos algunos de los detalles que marcaron el partido.

ADN

Abrazos para Maxi Romero

En el saludo protocolar antes del inicio del partido, los jugadores de O’Higgins saludaron con un cariñoso abrazo a Maximiliano Romero, quien jugó para los celestes el año pasado. Los únicos que no le dieron un abrazo a Romero fueron Bastián Yáñez y Miguel Brizuela, ya que ellos llegaron a Rancagua este año, por lo tanto no alcanzaron a compartir camarín con el delantero que hoy milita en Colo Colo.

La furia de Vidal por una amarilla

Al minuto 12, Arturo Vidal recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Bastián Yáñez. Tras ser amonestado, el “King” reaccionó furioso y se acercó de inmediato a Yáñez para decirle algo mientas el delantero de O’Higgins seguía tirado el piso. Acto seguido, el volante albo le fue a reclamar al árbitro, aun molesto por su amonestación.

Los lamentos de Carabali tras el 1-0 de Colo Colo

A los 55′ del segundo tiempo llegó el 1-0 de Colo Colo a través de Claudio Aquino. El volante albo aprovechó un error de Omar Carabali, a quien se le escapó el balón dentro del área. Tras el gol de Aquino, el portero de O’Higgins agachó la cabeza y se lamentó. Luego le dijo algunas palabras a sus compañeros de la defensa.

Incidentes en las tribunas

Durante un lapso del segundo tiempo, cuando Colo Colo ganaba 1-0, un grupo de barristas albos ingresó de sorpresa a la tribuna Andes, donde estaba lleno de fanáticos de O’Higgins. Los fanáticos corrieron por la tribuna y luego saltaron las rejas para acceder a la galería sur en donde estaba toda la hinchada de Colo Colo. Sin embargo, este episodio terminó con un enfrentamiento entre los barritas y la seguridad del estadio.

Ley del ex, VAR y gol anulado

A los 84′, Maximiliano Romero anotaba el 2-0 de Colo Colo. El “Tigre” no celebró el gol y pidió disculpas a los hinchas de O’Higgins, su exclub. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Mathias Riquelme para que revisara la jugada por una posición de adelanto. Al final, el juez anuló el tanto de Romero.

